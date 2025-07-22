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Форвард «Монреаля» Иван Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке

Форвард «Монреаля» Иван Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке
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Нападающий «Монреаля» Иван Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке. Российский форвард показал серию финтов, обманул голкипера и послал шайбу в угол с неудобной руки.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Также на его счету 73 встречи за СКА (с учётом Кубка Гагарина — 2025), в которых он забил 22 гола и отдал 32 голевые передачи. Он был признан лучшим новичком сезона в КХЛ.

Первый матч нового сезона-2025/2026 «Монреаль» проведёт в гостях 8 октября с «Торонто Мэйпл Лифс».

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