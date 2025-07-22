Берёзкин стал пятым в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии Daily Faceoff

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин вошёл в список лучших молодых игроков в системе «Эдмонтон Ойлерз» по версии Daily Faceoff. Первое место в топ-10 занял 21-летний нападающий Мэтт Савуа.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэтт Савуа.
2. Исаак Ховард.
3. Самуэль Юнссон.
4. Бо Акей.
5. Максим Берёзкин.
6. Роби Ярвентие.
7. Джош Самански.
8. Давид Левандовский.
9. Томми Лафреньер.
10. Пол Фишер.
В минувшем сезоне Берёзкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославцев. Берёзкин сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков. Напомним, 23-летний форвард был выбран «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта в 2020 году.