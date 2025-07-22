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Берёзкин стал пятым в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии Daily Faceoff

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин вошёл в список лучших молодых игроков в системе «Эдмонтон Ойлерз» по версии Daily Faceoff. Первое место в топ-10 занял 21-летний нападающий Мэтт Савуа.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэтт Савуа.

2. Исаак Ховард.

3. Самуэль Юнссон.

4. Бо Акей.

5. Максим Берёзкин.

6. Роби Ярвентие.

7. Джош Самански.

8. Давид Левандовский.

9. Томми Лафреньер.

10. Пол Фишер.

В минувшем сезоне Берёзкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославцев. Берёзкин сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков. Напомним, 23-летний форвард был выбран «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта в 2020 году.