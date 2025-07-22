Вячеслав Быков — о карьере Малкина: ещё не наступил момент его возвращения в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Срок соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее СМИ сообщали, что клуб не планирует предлагать ему новое соглашение.

«Евгений ещё в том возрасте, когда может приносить пользу «Питтсбургу» и играть среди лучших хоккеистов мира. Ещё не наступил момент его возвращения в КХЛ, но случиться может всякое», — цитирует Быкова LiveResult.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.