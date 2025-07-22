Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: контракт «Рейнджерс» с Панариным является одним из лучших в истории лиги

Инсайдер НХЛ: контракт «Рейнджерс» с Панариным является одним из лучших в истории лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер и журналист НХЛ Фрэнк Серавалли поделился мыслями о будущем нападающего Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс». У 33-летнего Панарин есть ещё год контракта с «Рейнджерс», по которому он зарабатывает $ 11,6 млн за сезон. Россиянин в 2026 году может стать неограниченно свободным агентом в НХЛ.

«Является ли Артемий Панарин одним из лучших подписаний свободных агентов всех времён? Если посмотреть на его контракт, на его среднюю зарплату, на его результативность и на то, как он вывел «Нью-Йорк Рейнджерс» из состояния перестройки. По-настоящему успешный хоккейный отрезок для команды.

Они могли позволить себе его контракт под потолком зарплат, а он был готов туда перейти. Это похоже на идеальный союз. Я думаю, они постараются заключить с ним новый контракт», — цитирует Серавалли B/R Open Ice.

Материалы по теме
В «Рейнджерс» не ответили на вопрос о продлении контракта с Панариным — инсайдер НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android