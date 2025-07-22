Инсайдер НХЛ: контракт «Рейнджерс» с Панариным является одним из лучших в истории лиги

Инсайдер и журналист НХЛ Фрэнк Серавалли поделился мыслями о будущем нападающего Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс». У 33-летнего Панарин есть ещё год контракта с «Рейнджерс», по которому он зарабатывает $ 11,6 млн за сезон. Россиянин в 2026 году может стать неограниченно свободным агентом в НХЛ.

«Является ли Артемий Панарин одним из лучших подписаний свободных агентов всех времён? Если посмотреть на его контракт, на его среднюю зарплату, на его результативность и на то, как он вывел «Нью-Йорк Рейнджерс» из состояния перестройки. По-настоящему успешный хоккейный отрезок для команды.

Они могли позволить себе его контракт под потолком зарплат, а он был готов туда перейти. Это похоже на идеальный союз. Я думаю, они постараются заключить с ним новый контракт», — цитирует Серавалли B/R Open Ice.