Быков: правильный образ жизни позволит Кучерову ещё долго играть на высочайшем уровне

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове и отметил здоровый образ жизни российского хоккеиста.

«Кучеров ведёт правильный образ жизни, это позволит ему ещё долго играть на высочайшем уровне среди лучших хоккеистов мира. Он хоккейный долгожитель и хороший пример для подражания для молодёжи, чтобы показывать мощный хоккей и получать от него удовольствие», — цитирует Быкова LiveResult.

Ранее нападающий СКА Сергей Андронов оценил тренировочный график форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который продолжил тренировки спустя лишь шесть дней отдыха после прошедшего сезона.