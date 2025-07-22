Уилсон рассказал, что Овечкин и Кузнецов помогли ему развить свои хоккейные навыки

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, что партнёры по столичному клубу помогли ему развить свои хоккейные навыки и улучшить статистику. Канадский форвард дебютировал в НХЛ в 2013 году и изначально исполнял роль силового игрока нижних звеньев, набирая более 150 штрафных минут за сезон. Уилсон отметил роль в своём развитии российских форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

«Уверенность в себе — важная вещь в нашем мире, и когда я вижу, как шайбы залетают в ворота, это определённо помогает приобрести её. За время моей карьеры в НХЛ мне повезло с отличными тренерами и партнёрами по команде, которые с каждым годом давали мне всё больше ответственности на льду. И для меня, думаю, самым важным было просто попытаться воспользоваться этим.

Я собирался сделать всё возможное, чтобы попасть в лигу. Я хотел играть в НХЛ, и будь то драка с тафгаями соперника или участие в розыгрыше меньшинства, я просто хотел делать всё возможное. Я играл с хоккеистами мирового класса, такими как Овечкин, Ник Бекстрём, Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов, эти ребята помогли мне развиваться как игроку и сделали мою карьеру очень успешной», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.