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«Сент-Луис Блюз» выразил соболезнования в связи с кончиной Оззи Осборна

«Сент-Луис Блюз» выразил соболезнования в связи с кончиной Оззи Осборна
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«Сент-Луис Блюз» выразил соболезнования в связи с кончиной британского рок-певца Оззи Осборна. Сегодня, 22 июля, музыкант умер в возрасте 76 лет. Пресс-служба клуба опубликовала фото Осборна в игровой форме «Блюз». 5 июля Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме – шоу длилось 10 часов.

«Сент-Луис любит тебя, Оззи. Покойся с миром», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: «Сент-Луис Блюз»

О́ззи О́сборн — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крёстного отца хеви-метала».

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