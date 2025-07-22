Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Постоянно смеюсь рядом с ним». Том Уилсон высказался о чувстве юмора Овечкина

«Постоянно смеюсь рядом с ним». Том Уилсон высказался о чувстве юмора Овечкина
Комментарии

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о чувстве юмора российского нападающего Александра Овечкина.

– Кто из товарищей по команде заставляет вас улыбаться чаще всего?
– Это, должно быть, Ови. С самого первого дня он, наверное, самый успешный парень в этом плане. С ним невероятно весело, я постоянно смеюсь рядом с ним.

– Как бы вы описали его чувство юмора?
– Сложно описать словами. Скучать не приходится, он не относится к себе слишком серьёзно. С ним очень весело работать каждый день. Он много времени проводит в соцсети и часто присылает в чаты что-нибудь смешное на любую тему и рассылает это всем в команде, – цитирует Уилсона TSN.

Материалы по теме
Уилсон рассказал, что Овечкин и Кузнецов помогли ему развить свои хоккейные навыки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android