«Постоянно смеюсь рядом с ним». Том Уилсон высказался о чувстве юмора Овечкина

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о чувстве юмора российского нападающего Александра Овечкина.

– Кто из товарищей по команде заставляет вас улыбаться чаще всего?

– Это, должно быть, Ови. С самого первого дня он, наверное, самый успешный парень в этом плане. С ним невероятно весело, я постоянно смеюсь рядом с ним.

– Как бы вы описали его чувство юмора?

– Сложно описать словами. Скучать не приходится, он не относится к себе слишком серьёзно. С ним очень весело работать каждый день. Он много времени проводит в соцсети и часто присылает в чаты что-нибудь смешное на любую тему и рассылает это всем в команде, – цитирует Уилсона TSN.