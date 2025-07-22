Стала известна дата арбитражных слушаний по контракту Максима Цыплакова с «Айлендерс»

Назначены даты арбитражных слушаний по контрактам хоккеистов НХЛ, сообщает PuckPedia. В том числе будет рассмотрен контрактный спор между российским нападающим Максимом Цыплаковым и «Нью-Йорк Айлендерс». Напомним, игроки по-прежнему могут вести переговоры со своими клубами и подписывать с ними контракты до начала слушаний.

25 июля: Каапо Какко («Сиэтл»);

28 июля: Арвид Сёдерблом («Чикаго»);

29 июля: Максим Цыплаков («Айлендерс»);

30 июля: Дилан Сэмберг («Виннипег»);

2 августа: Конор Тимминс («Баффало»);

3 августа: Ник Робертсон («Торонто»), Джейден Страбл («Монреаль»).

Ранее было объявлено, что Цыплаков близок к подписанию нового контракта с «Айлендерс». Как ранее сообщали инсайдеры, «Айлендерс» сделал россиянину квалификационное предложение в размере $ 897,75 тыс., что меньше зарплаты новичка, которая составляет $ 950 тыс. Цыплаков провёл в прошедшем сезоне 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.