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Стала известна дата арбитражных слушаний по контракту Максима Цыплакова с «Айлендерс»

Стала известна дата арбитражных слушаний по контракту Максима Цыплакова с «Айлендерс»
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Назначены даты арбитражных слушаний по контрактам хоккеистов НХЛ, сообщает PuckPedia. В том числе будет рассмотрен контрактный спор между российским нападающим Максимом Цыплаковым и «Нью-Йорк Айлендерс». Напомним, игроки по-прежнему могут вести переговоры со своими клубами и подписывать с ними контракты до начала слушаний.

25 июля: Каапо Какко («Сиэтл»);
28 июля: Арвид Сёдерблом («Чикаго»);
29 июля: Максим Цыплаков («Айлендерс»);
30 июля: Дилан Сэмберг («Виннипег»);
2 августа: Конор Тимминс («Баффало»);
3 августа: Ник Робертсон («Торонто»), Джейден Страбл («Монреаль»).

Ранее было объявлено, что Цыплаков близок к подписанию нового контракта с «Айлендерс». Как ранее сообщали инсайдеры, «Айлендерс» сделал россиянину квалификационное предложение в размере $ 897,75 тыс., что меньше зарплаты новичка, которая составляет $ 950 тыс. Цыплаков провёл в прошедшем сезоне 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.

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