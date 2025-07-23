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НХЛ видит Бобровского в топ-6 по победам за всю историю по итогам сезона-2025/2026

НХЛ видит Бобровского в топ-6 по победам за всю историю по итогам сезона-2025/2026
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский достигал отметки в 30 побед за сезон в трёх из четырёх своих последних регулярных чемпионатов, при этом 30 побед в сезоне-2025/2026 поднимут Сергея в топп-6 вратарей за всю историю лиги по количеству выигранных матчей в регулярках за карьеру, сообщает официальный аккаунт НХЛ в социальной сети X.

Сейчас на счету Бобровского 429 побед в регулярных сезонах и он является 10-м в истории НХЛ по этому показателю. 30 побед в сезоне-2025/2026 позволят российскому вратарю опередить Жака Планта (437), Терри Савчука (445) и Кёртиса Джозефа (454), а также догнать находящегося на шестой строчке сейчас Хенрика Лундквиста (459).

Топ-5 в истории НХЛ по победам составляют Мартин Бродо (691), Марк-Андре Флёри (575), Патрик Руа (551), Роберто Луонго (489) и Эд Бельфур (484).

Видео: Бобровский и Куликов облачились в российский триколор на параде

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