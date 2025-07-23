Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Какко на общую сумму $ 13,575 млн

«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Какко на общую сумму $ 13,575 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«Сиэтл Кракен» и финский нападающий Каапо Какко продлили контракт на три года с кэпхитом $ 4,525 млн. Об этом сообщает пресс-служба команды. Общая сумма соглашения составила $ 13,575 млн.

Отмечается, что стороны избежали арбитражного слушания, назначенного на 25 июля. Второй номер драфта НХЛ 2019 года перешёл в «Кракен» в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» в декабре 2024 года. В 49 играх за новую команду в регулярном чемпионате 24-летний игрок набрал 30 (10+20) очков при показателе полезности «-11».

«Подписание контракта с Каапо было нашим главным приоритетом этим летом. Мы сразу поняли, что он станет важной частью нашей команды в будущем. Он габаритный, техничный, обладает выдающимися игровыми качествами и не боится лезть к воротам. Он сразу же влился в нашу команду, и мы очень рады, что он подписал с нами контракт», — заявил генменеджер «Сиэтла» Джейсон Боттерилл.

Материалы по теме
Официально
Бывший главный тренер «Сиэтла» вошёл в тренерский штаб «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android