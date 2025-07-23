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«Шансы себя проявить дадут». Защитник Симашев — о конкуренции в составе «Юты»

«Шансы себя проявить дадут». Защитник Симашев — о конкуренции в составе «Юты»
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Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев ответил на вопрос о конкуренции в составе клуба и о планах команды на новый сезон.

— Был разговор с руководством «Юты» касательно их планов на вас, каковы шансы начать сезон в НХЛ, а не отправиться в фарм-клуб «Тусон» [в АХЛ]?
— Конечно, мне сказали, что будут смотреть на меня в тренировочном лагере, что шансы себя проявить там дадут. Но, безусловно, тебе никто не отдаст просто так место в составе главной команды. Неважно, как тебя зовут — Дмитрий Симашев или Коннор Бедард.

Даже если тебя выбрали в первом раунде драфта, всё равно надо доказывать, что ты лучше тех, кто сейчас в главной команде. В любом случае ты должен понимать, что там на твоё место претендуют ещё 10 и более человек из юниорки, из АХЛ. Поэтому нужно на 100% доказывать свой уровень в тренировочном лагере перед сезоном. И тут неважно, первый ты номер драфта, шестой или 100-й, — приводят слова Симашева «Известия».

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