Журналист сайта НХЛ оценил, как могут измениться «Айлендерс» с приходом Шабанова

Журналист Дэн Розен в статье на сайте НХЛ оценил, как может измениться «Нью-Йорк Айлендерс» с приходом российского нападающего Максима Шабанова.

«Айлендерс» прибавили, не теряя при этом в защите. Приобретение Друена и Шабанова, а также возвращение здорового Барзала должны придать нападению команды больше динамики. Хотя сложно сказать, как игра Шабанова будет транслироваться в НХЛ.

Тем не менее Столичный дивизион позволяет «Айлендерс» претендовать на плей-офф в новом сезоне. В дивизионе нет одной доминирующей команды. «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс» — все они претенденты на выход в розыгрыш Кубка Стэнли, но «Айлендерс» не сильно отстают, а их вратарская линия может позволить им сравняться с некоторыми из этих команд или даже превзойти их», — написал Розен в статье.