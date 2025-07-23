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Форвард Хохряков ответил на вопрос, в чём феномен «Салавата Юлаева» прошлого сезона

Форвард Хохряков ответил на вопрос, в чём феномен «Салавата Юлаева» прошлого сезона
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35-летний нападающий Пётр Хохряков ответил на вопрос, в чём феномен «Салавата Юлаева» прошлого сезона. Напомним, в сезоне-2024/2025 уфимский клуб завоевал бронзовые медали.

— Как лично для себя оцените прошедший сезон?
— В хоккее самая главная оценка – командная. Уфа стала одним из открытий сезона, удивила многих, завоевала бронзу. Провёл в плей-офф 15 матчей, по времени играл больше, чем в регулярном чемпионате. Надеюсь, в этом бронзовом походе команде помог.

— В чём феномен прошлогоднего «Салавата»?
— В сильном [главном] тренере – Виктор Козлов отлично находит грань между жёсткостью и, скажем так, свободой – и на льду, и вне его. В отличной атмосфере внутри команды, в балансе между опытными игроками, молодёжью и легионерами. «Салават» был объединён единой целью – отсюда результат, — приводит слова Хохрякова Russia-Hockey.

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