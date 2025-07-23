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«Сезон точно мне никто уже не звонит». Вячеслав Быков — о возвращении к тренерской работе

«Сезон точно мне никто уже не звонит». Вячеслав Быков — о возвращении к тренерской работе
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Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возвращении к тренерской работе и ответил на вопрос о своём будущем.

— Когда в последний раз вам звонили руководители какого-либо отечественного клуба с предложением по тренерской работе?
— Сезон точно мне никто уже не звонит. Я благодарен руководителям клубов, кто мне звонил с предложением, спрашивал. Я всегда договаривался таким образом, что если буду готов и у меня получится возможность поработать, то сообщу об этом. Поэтому мы уважаем в этом плане друг друга.

— Вы уже говорили, что являетесь тренером для своего внука. Можно ли сказать, что тему с тренерской работой в профессиональном отечественном клубе вы для себя закрыли?
— Сложно сказать. Невозможно так говорить, что, мол, я ушёл на пенсию. Нет, по возрасту и в спортивном плане, конечно, я уже пенсионер. Основное время сейчас я уделяю семье. Когда освобожусь, сложно сказать. Понимаете, я не сторонник сейчас категорично говорить «да» или «нет» — жизнь покажет, — цитирует Быкова ТАСС.

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