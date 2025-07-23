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Серавалли высказался о том, что Макдэвид и Драйзайтль провели любительский матч без очков

Серавалли высказался о том, что Макдэвид и Драйзайтль провели любительский матч без очков
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли высказался о том, что нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль провели матч в любительской лиге без очков. Напомним, команда игроков канадского клуба проиграла со счётом 2:6.

«Слава богу, что я не был в такой ситуации, потому что это наверняка вселило бы в меня страх перед тем, как я вышел бы на лёд с этими двумя парнями.

Это было довольно круто видеть. И да, я не знаю насчёт отчёта в матче. Были ли эти результаты точными? Они действительно не набрали очков? Может, они просто развлекались», — заявил Серавалли в подкасте NHL Insider Notebook.

Напомним, «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде Пантерз» в финальной серии плей-офф НХЛ.

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