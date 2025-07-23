«Трактор» объявил об уходе нападающего Чарльза Робинсона. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Бадди, спасибо за эти два сезона! За время игры в столице Южного Урала Робинсон провёл 147 матчей и отметился 54 (32+22) очками за результативность при показателе полезности «+11». Вместе с «Трактором» нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне-2023/2024 и серебро в чемпионате-2024/2025. Бадди, ты теперь навсегда чёрно-белый! Будем скучать», — сказано в сообщении команды.

Напомним, в прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву».