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«Михаил — мой близкий знакомый, друг и наставник». Симашев — про общение с Сергачёвым

«Михаил — мой близкий знакомый, друг и наставник». Симашев — про общение с Сергачёвым
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Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал про общение с одноклубником по американскому клубу Михаилом Сергачёвым.

— С Михаилом Сергачёвым уже плотно общаетесь?
— Мы с ним познакомились ещё в прошлом году. Он тогда дал немало советов, как готовиться к НХЛ. И сейчас мы с ним постоянно тренируемся вместе, готовимся к сезону. Сейчас Михаил — мой близкий знакомый, друг и наставник, подсказывающий, как правильно тренироваться. Я ему полностью доверяю в этом вопросе. Он очень много мне помогает, — приводят слова Симашева «Известия».

Ранее Симашев ответил на вопрос о конкуренции в составе «Юты» и о планах команды на новый сезон.

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