Хохряков: «Салават» пока не предложил контракт, но опытные игроки будут востребованы

35-летний экс-нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков рассказал о своём будущем.

– Огорчились, что Уфа не предложила вам новый контракт?

– Знаете, с возрастом уже начинаешь уходить от лишних эмоций, всё внимание сейчас – подготовке к чемпионату. Много работаю в зале и на льду, намерен разменять отметку 800 матчей в КХЛ, силы и мотивация однозначно остаются. Отвечая на вопрос, скажу так – Уфа пока не предложила контракт. Но впереди сложный сезон, в командах много молодёжи, опытные игроки в такой ситуации будут востребованы. В частности, у меня большая надежда на в общем-то ставший родным «Салават» – надеюсь, что в нынешнем положении могу быть ему полезен, — приводит слова Хохрякова Russia-Hockey.

На данный момент в активе игрока 752 матча в чемпионате КХЛ с учётом плей-офф. В этих встречах форвард записал на свой счёт 182 (87+95) очка.