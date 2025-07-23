КХЛ опубликовала календарь контрольных матчей и турниров межсезонья

Континентальная хоккейная лига представила расписание контрольных матчей и турниров межсезонья. Напомним, согласно регламенту, клубы могут привлекать игроков на односторонних контрактах к тренировочным сборам не ранее 1 августа.

Полное расписание контрольных матчей и турниров межсезонья можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.