«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Владиславом Барулиным

«Нефтехимик» заключил годичный контракт с нападающим Владиславом Барулиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Всю карьеру на уровне КХЛ 29-летний форвард выступал в составе хабаровского «Амура», за который провёл 182 игры за четыре сезона и набрал 80 (38+42) очков.

«Владислав на протяжении двух сезонов был одним из лидеров хабаровского «Амура». Быстрый и креативный форвард с правым хватом, который умеет находить и создавать голевые моменты как для себя, так и для партнёров. Он также может сыграть и в центре, а это добавит вариативности для тренерского штаба», — заявил спортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский.