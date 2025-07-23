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«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Владиславом Барулиным

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Владиславом Барулиным
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«Нефтехимик» заключил годичный контракт с нападающим Владиславом Барулиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Всю карьеру на уровне КХЛ 29-летний форвард выступал в составе хабаровского «Амура», за который провёл 182 игры за четыре сезона и набрал 80 (38+42) очков.

«Владислав на протяжении двух сезонов был одним из лидеров хабаровского «Амура». Быстрый и креативный форвард с правым хватом, который умеет находить и создавать голевые моменты как для себя, так и для партнёров. Он также может сыграть и в центре, а это добавит вариативности для тренерского штаба», — заявил спортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский.

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