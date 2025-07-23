Вячеслав Быков рассказал о становлении Александра Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о становлении российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Быков возглавлял сборную с 2006 по 2011 год. Впервые нападающий столичного клуба сыграл под его руководством на чемпионате мира 2007 года, который проходил в Москве и Мытищах.

«Это очень великий игрок. Думаю, в какой-то степени ему передались и гены от его мамы, олимпийской чемпионки по баскетболу. Это такая семейная традиция отношения к спорту, которая чувствовалась. Молодой игрок очень ответственно подходил к тому, что делает, и его желание достичь и улучшить свою игру ощущалось.

Я всегда говорю, чтобы любой спортсмен всегда ощущал такой голод до побед. И такой голод он ощущал уже тогда, молодым парнем. У него уже была видна физическая мощь, и желание побеждать чувствовалось. У молодых азарт, желание добиваться, залезть на пьедестал во что бы то ни стало ощущалось сразу, им не нужно особо много в этом плане объяснять, они впитывают это как губка. Наша страна на таких спортсменов богата», — цитирует Быкова ТАСС.