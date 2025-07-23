Главный арбитр КХЛ: не назову Шалунова грязным игроком, он должен вести за собой команду

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался о силовой игре нападающего «Локомотива» Максима Шалунова. Напомним, после силовых приёмов хоккеиста некоторые игроки лиги получали травмы.

— На ваш взгляд, почему нападающий «Локомотива» Максим Шалунов постоянно попадает в спорные эпизоды?

— Эпизод может быть спорным для обывателя, а так он очевидный с точки зрения правил. Максим Шалунов — высокого роста, и бывает, что с ним случается два-три таких эпизода в течение сезона. В этом нет ничего страшного.

В случае с Александром Никишиным, очевидно, было пропущено нарушение. А в другом эпизоде Чарльз Робинсон вообще шёл на силовой приём против него, там неудачное столкновение — так бывает.

Шалунов — высокий, габаритный, умеет правильно группироваться и подставлять корпус. Я не назову его грязным игроком. Надеюсь, что в дальнейшем таких эпизодов у него не будет. Шалунов — это больше снайпер, который должен вести за собой команду, а не игрок, который неправильными приёмами пытается воздействовать на соперников, — цитирует Анисимова «РБ Спорт».