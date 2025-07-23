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Трёхкратный чемпион мира оценил, может ли Никита Гусев покинуть московское «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира оценил, может ли Никита Гусев покинуть московское «Динамо»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил, может ли нападающий Никита Гусев покинуть московское «Динамо».

— «Динамо» до сих пор не подписало Гусева. Как считаете, насколько его потенциальный уход может стать большой потерей для клуба?
— Давайте не будем торопиться. Когда уже станет известно, подпишет ли Гусев новый контракт, тогда можно будет говорить о последствиях. Думаю, в «Динамо» не рассматривают вариант, при котором Гусев не подпишет новый контракт, — цитирует Терещенко «Матч ТВ».

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 32-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач.

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