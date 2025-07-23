«Ты был одним из лучших вратарей!» Ротенберг поздравил Кошечкина с завершением карьеры

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил бывшего голкипера Василия Кошечкина с завершением карьеры.

«Вася Кошечкин, поздравляю тебя с завершением карьеры. Ты был одним из самых лучших вратарей в истории. Ты выиграл Олимпиаду вместе с командой в Южной Корее. Ты сам помнишь, как это всё было. Как в принципе тебя не планировали в состав сборной и были дискуссии. Как ты вышел и победил. Помог сборной России выиграть Олимпиаду. Спасибо тебе большое за твою карьеру!

Ты являешься примером для всех вратарей – за счёт своего характера и трудолюбия. Ты многое доказал всем. Сейчас у тебя впереди тренерская карьера. Я желаю тебе удачи в тренерской карьере. Я уверен в том, что ты сможешь воспитать новых Кошечкиных, поможешь нам всем воспитать новых вратарей.

Спасибо тебе огромное за дружбу! Спасибо за твоё участие в сборной России, когда мы с тобой вместе работали много раз. И твоя феноменальная игра в Кубке Гагарина 2017 года, когда ты показал просто феноменальные результаты, и за счёт этой серии, где играли с хоккейным клубом СКА… СКА тогда выиграл Кубок Гагарина, но твоя феноменальная игра обеспечила тебе место в сборной России, и в 2018 году ты стал олимпийским чемпионом.

Я тебе очень благодарен, желаю тебе удачи и успехов. К сожалению, я не смогу принять участие в твоём благотворительном матче. Огромное спасибо за приглашение! Желаю всем удачи, сыграйте яркую игру, порадуйте болельщиков. Ещё раз поздравляю! Вася Кошечкин, ты молодец! Удачи, побед!» — заявил Ротенберг в своём телеграм-канале.