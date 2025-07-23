«Условия были значительно хуже». Дадонов — о возможности остаться в «Далласе»

Российский нападающий Евгений Дадонов рассказал о своём переходе в «Нью-Джерси Дэвилз» и ответил на вопрос о возможности остаться в «Даллас Старз».

– Многие игроки говорят, что выход на рынок – это достаточно стрессовая история.

– Да, очень неприятно. Рассмотрел первые предложения, которые были, и посчитал, что «Нью-Джерси» – хороший вариант.

– Что для тебя стало приоритетом при выборе: срок, деньги, локация, задачи на сезон?

– Главное, чтобы я себя видел в этой команде в какой-то роли. Ну и чтобы команда была потенциально конкурентной, с задачей играть в плей-офф.

– Как ты себя видишь в «Нью-Джерси»? С тобой что-то обговаривали?

– Ох, не знаю. Обговаривать – это одно, а как получится на деле – там уже всякое бывает. Считаю, что есть шансы провести неплохой сезон как в командном плане, так и индивидуально. Там хорошие игроки, сильные нападающие, с которыми я буду играть. Посчитал, что это неплохая ситуация со всех сторон.

– Сколько предложений поступило в общей сложности?

– Не сказал бы, что очень много. Сложная ситуация была. Много звонков: две-три команды давали более-менее конкретные предложения, ещё две-три – обсуждали что-то предварительно. Условно: если вы хотите что-то обсуждать, то давайте обсуждать. Не очень хотел бы называть клубы. Один вариант вообще сорвался: разговаривали с ними, а они взяли другого игрока – и разговор закончился на этом.

– Был вариант остаться в «Далласе»?

– Был. Но условия оказались значительно хуже предложенных, – заявил Дадонов.