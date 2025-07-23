Быков: избегаю алкоголя, всегда старался держать себя в форме, продолжаю это делать

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о своём образе жизни.

– Спустя десятилетия после окончания игровой карьеры вы и ваш партнёр по ЦСКА и сборной СССР Игорь Ларионов продолжаете оставаться в такой же форме, как в бытность игроком. Насколько сложно было это делать, от чего пришлось отказываться из еды?

– Это зависит от вашей жизненной философии, этики и отношения к себе. Я всегда старался держать себя в форме и продолжаю это делать, зная, что от этого зависит и моё состояние здоровья, и это пример моим детям, внукам, пример молодёжи, с которой я работаю. Я к этому привык, это норма.

Безусловно, я избегаю алкоголя. Что касается питания, когда ты ведёшь уже неспортивный образ жизни, в меньшей степени занимаешься спортом, важно поддерживать свою форму, правильно соблюдать не скажу, что диету, а образ питания. Всегда идёт работа над собой. Не хочу никому давать советы – просто это моя жизненная философия.

В большей степени я летом провожу время в огороде, саду. Когда начинается сезон, то выхожу с ребятами на лёд. В основном это молодёжь, в профессиональные команды я влезать не хочу.

Что касается детей и юношей, во «Фрибурге» ко мне обращаются за советом, я прихожу на тренировки, общаюсь с родителями, иногда с тренерами. Я не эгоист, не собираюсь держать в себе накопленный опыт и не помогать. Моя роль – это передать то, что передавали раньше мне, — цитирует Быкова ТАСС.