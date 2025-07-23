Экс-форвард «Сан-Хосе» и «Коламбуса» Кевин Лабанк не перейдёт в КХЛ

Американский журналист Шэн Пен на своей странице в социальной сети Х заявил, что экс-форвард «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс» Кевин Лабанк не перейдёт в КХЛ.

«Агент Кевина Лабанка Майк Карран заявил, что Лабанк не перейдёт в КХЛ. По словам Каррана, Лабанк полностью здоров после операции на плече и готов к игре», — написал Пен.

В сезоне-2024/2025 29-летний нападающий Лабанк провёл за «Коламбус» 34 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач. Ранее он стал неограниченно свободным агентом. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги форвард сыграл 512 матчей, в которых записал на свой счёт 237 (84+153) очков.