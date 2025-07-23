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«Новый контракт станет определяющим в его карьере». The Athletic — о Макдэвиде

«Новый контракт станет определяющим в его карьере». The Athletic — о Макдэвиде
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Журналистка Шайна Голдман в статье на сайте The Athletic оценила будущее капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Напомним, у форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

«В целом не так уж и тревожно, что Макдэвид до сих пор не подписал новый контракт. Ни один из хоккеистов, возглавляющих список свободных агентов 2026 года, также не продлил контракты — Кирилл Капризов, Джек Айкел и Кайл Коннор.

Как бы ни хотелось командам как можно скорее определиться с краеугольными камнями своей франшизы, игрокам стоит уделить время обдумыванию своих дальнейших шагов. Хотя краткосрочные контракты чаще рассматриваются элитными игроками, следует исходить из того, что новый контракт станет определяющим в карьере Макдэвида. Вероятно, это будет его самая выгодная сделка в финансовом плане, которая привяжет его к команде на весь оставшийся период расцвета. Хотя обмены всегда возможны в будущем, игроки не подписывают семи-, восьмилетние контракты, думая об этом.

Поэтому вполне логично, что Макдэвид после очередного мучительно неудачного финиша сезона решил взять паузу и подумать, что лучше для него в будущем», — написала Голдман.

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