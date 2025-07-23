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Генеральный директор «Трактора» Савин прокомментировал уход Робинсона из клуба

Генеральный директор «Трактора» Савин прокомментировал уход Робинсона из клуба
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался об уходе из клуба нападающего Чарльза Робинсона.

«Мы очень хотели, чтобы Бадди остался в команде, он делал «Трактор» сильнее. Конечно, в клубе знали о его семейных обстоятельствах и понимали, что он, скорее всего, не сможет приехать в Челябинск в будущем сезоне. Вместе с армией наших болельщиков желаем ему успешного разрешения этой ситуации и скорейшего возвращения в строй. Мы заверили Бадди, что если можем ему чем‑то помочь, то обязательно это сделаем», — цитирует Савина «Матч ТВ».

За время игры за «Трактор» Робинсон провёл 147 матчей и отметился 54 (32+22) очками за результативность при показателе полезности «+11».

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