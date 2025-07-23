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Даниэль Спронг подписал однолетний контракт с ЦСКА

Даниэль Спронг подписал однолетний контракт с ЦСКА
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Даниэль Спронг подписал однолетний контракт с ЦСКА. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В сезоне-2024/2025 28-летний нидерландский форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал сезон в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил его в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх за эти команды Спронг набрал 7 (2+5) очков. Помимо матчей в Национальной хоккейной лиге, игрок также выступал в АХЛ, где провёл 19 встреч, набрав 25 (11+14) очков. За свою карьеру в НХЛ Спронг сыграл 388 матчей. В этих играх ему удалось набрать 169 (88+81) очков. Нападающий также имеет опыт выступления за «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз».

Это один из самых ярких трансферов в КХЛ в нынешнее межсезонье. Ранее в Континентальной хоккейной лиге представителей Нидерландов не было.

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