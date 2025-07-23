Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Дадонов поделился эмоциями от игры в одном звене с Микко Рантаненом в «Далласе»

Евгений Дадонов поделился эмоциями от игры в одном звене с Микко Рантаненом в «Далласе»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов высказался об игре с финским форвардом Микко Рантаненом в «Даллас Старз».

– Рантанен очень здорово влился в «Даллас». Многие хвалили генменеджера за удачный ход.
– Да, хороший ход, согласен. Когда его подписали – все только обрадовались, воодушевились. Больше уверенности появилось, что есть хороший шанс выиграть. Он это привнёс в команду, все хорошо его приняли.

– В чём «Даллас» стал лучше после прихода Рантанена?
– Наверное, во всем: топ-6 стал намного серьёзнее, глубина появилась. Может, не всё так сработало, как задумывалось. Но и про уверенность я говорил выше – это тоже было. Много чего – у него есть и победный опыт.

– Ты провёл немало смен в одной тройке с ним. Как тебе игралось?
– Мне с ним – нормально. Он хорошо играл. Возможно, ему было тяжеловато выходить в двух звеньях, иногда – через смену. Но когда он на льду, у других игроков больше свободы – он много внимания забирал на себя, – приводит слова Дадонова Sports.

Материалы по теме
«Условия были значительно хуже». Дадонов — о возможности остаться в «Далласе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android