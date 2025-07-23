Евгений Дадонов поделился эмоциями от игры в одном звене с Микко Рантаненом в «Далласе»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов высказался об игре с финским форвардом Микко Рантаненом в «Даллас Старз».

– Рантанен очень здорово влился в «Даллас». Многие хвалили генменеджера за удачный ход.

– Да, хороший ход, согласен. Когда его подписали – все только обрадовались, воодушевились. Больше уверенности появилось, что есть хороший шанс выиграть. Он это привнёс в команду, все хорошо его приняли.

– В чём «Даллас» стал лучше после прихода Рантанена?

– Наверное, во всем: топ-6 стал намного серьёзнее, глубина появилась. Может, не всё так сработало, как задумывалось. Но и про уверенность я говорил выше – это тоже было. Много чего – у него есть и победный опыт.

– Ты провёл немало смен в одной тройке с ним. Как тебе игралось?

– Мне с ним – нормально. Он хорошо играл. Возможно, ему было тяжеловато выходить в двух звеньях, иногда – через смену. Но когда он на льду, у других игроков больше свободы – он много внимания забирал на себя, – приводит слова Дадонова Sports.