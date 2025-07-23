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«Авангард» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды

«Авангард» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды
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Пресс-служба «Авангарда» сообщила об изменениях в тренерском штабе команды. На должность тренера-видеооператора назначен Илья Устымчук, с которым заключён контракт на один год.

Также контракт на один год заключён с ассистентом тренера-видеооператора Кириллом Бурковским, который перешёл в главную команду из «Омских Крыльев». Добавим, что Бурковский является воспитанником омского хоккея. Оба специалиста приступят к работе с 1 августа.

Напомним, главным тренером омского «Авангарда» является Ги Буше. Канадский специалист возглавил команду по ходу прошлого сезона и дошёл с ней до второго раунда Кубка Гагарина.

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