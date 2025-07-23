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«Авангард» заключил контракт с американским защитником Джозефом Чеккони

«Авангард» заключил контракт с американским защитником Джозефом Чеккони
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Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с 28-летним американским защитником Джозефом Чеккони. В «Авангарде» защитник будет выступать под номером 55.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 74 матча за «Айову Уайлд» и «Онтарио Рейн» (АХЛ), в которых набрал 17 очков при показателе полезности «+5» — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего в АХЛ Чеккони сыграл 372 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 66 передач.

В НХЛ хоккеист не провёл ни одного матча. В лиге он был задрафтован «Даллас Старз» под общим 133-м номером в пятом раунде.

Напомним, ранее в «Авангард» перешёл бывший защитник НХЛ Максим Лажуа.

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