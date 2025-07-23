Генменеджер «Авангарда» оценил подписание контракта с американским защитником

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с защитником Джозефом Чеккони. Соглашение с 28-летним американцем подписано сроком на один год.

«Джозеф Чеккони – габаритный праворукий защитник-домосед. Он усилит нашу линию обороны, а также меньшинство, и добавит вариативности в выборе защитников. Приветствуем нашего новичка и ждём появления в Омске», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 74 матча за «Айову Уайлд» и «Онтарио Рейн» (АХЛ), в которых набрал 17 очков при показателе полезности «+5» — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего в АХЛ Чеккони сыграл 372 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 66 передач.