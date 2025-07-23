Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший защитник «Барыса» и клубов НХЛ Натан Больё завершил игровую карьеру

Бывший защитник «Барыса» и клубов НХЛ Натан Больё завершил игровую карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Барыса» и клубов НХЛ Натан Больё завершил игровую карьеру. Ассоциация игроков НХЛ поздравила канадца с этим событием.

«Поздравляем Натана Больё, который официально объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее. Желаем бывшему игроку первого раунда драфта удачи в будущем!» — написала пресс-служба НХЛПА.

Сезон-2023/2024 хоккеист провёл в швейцарском «Клотене», где за 13 матчей отметился двумя результативными передачами. В прошлом сезоне Больё провёл восемь матчей за «Барыс» и отметился результативной передачей. В НХЛ 32-летний Больё защищал цвета «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс». Всего в НХЛ Больё провёл 471 матч и набрал 98 (12+86) очков.

В 2012 году защитник выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.

Материалы по теме
Официально
Натан Больё, Уилл Батчер и Майкл Маклауд покинули «Барыс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android