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Бывший защитник «Барыса» и клубов НХЛ Натан Больё завершил игровую карьеру. Ассоциация игроков НХЛ поздравила канадца с этим событием.

«Поздравляем Натана Больё, который официально объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее. Желаем бывшему игроку первого раунда драфта удачи в будущем!» — написала пресс-служба НХЛПА.

Сезон-2023/2024 хоккеист провёл в швейцарском «Клотене», где за 13 матчей отметился двумя результативными передачами. В прошлом сезоне Больё провёл восемь матчей за «Барыс» и отметился результативной передачей. В НХЛ 32-летний Больё защищал цвета «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс». Всего в НХЛ Больё провёл 471 матч и набрал 98 (12+86) очков.

В 2012 году защитник выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.