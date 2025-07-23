Московское «Динамо» заключило контракты с шестью хоккеистами — нападающими Никитой Буруяновым, Артёмом Черновым, Макаром Ханиным, Владиславом Михайловым, Матвеем Максимовым и защитником Игорем Вербицким. Как сообщает пресс-служба клуба, все игроки подписали двусторонние соглашения с бело-голубыми.

Никита Буруянов в прошлом сезоне провел 46 матчей за клуб в регулярном чемпионате и набрал десять очков при показателе полезности «+3». На счету нападающего числится ещё 28 проведённых игр в ВХЛ и 13 (7+6) очков при показателе полезности «+5». Новый контракт с форвардом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Артём Чернов впервые дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, проведя за основную команду 47 игр. За это время 28-летний хоккеист забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи. На счету нападающего числится 16 игр в ВХЛ и 16 (7+9) набранных очков с положительном коэффициентом полезности «+16». Соглашение подписано до окончания сезона 2025/2026.

Макар Ханин в прошлом сезоне также провёл свои первые игры на взрослом уровне — всего у него набралось четыре выхода на лёд в КХЛ и два в ВХЛ, очков не набрал. Большую часть сезона молодой форвард провел в молодёжной команде «Динамо», сыграв за бело-голубых 42 раза, набрав при этом 28 (12+16) очков и положительный показатель полезности «+3». Контракт действителен на весь следующий сезон.

Владислав Михайлов вернулся в систему московского «Динамо» по ходу прошлого сезона, подписав соглашение в ноябре. С тех пор на счету нападающего 37 матчей, три заброшенные шайбы и две результативные передачи. Хоккеист останется в системе клуба ещё два года.

Матвей Максимов имеет богатый опыт выступлений в МХЛ — за молодёжку бело-голубых он провёл 171 матч, набрал 134 (63+71) очка при суммарном показателе полезности «+14». Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на два сезона.

Игорь Вербицкий в результате обмена с «Кристаллом» на денежную компенсацию перебрался в систему бело-голубых. В прошлом сезоне на счету защитника в ВХЛ 49 проведённых встреч, две заброшенные шайбы и шесть ассистов. Игорь уже выступал в системе московского «Динамо» до окончания сезона-2023/2024, проведя за молодёжную команду 133 игры и набрав 42 (10+32) очка при показателе полезности «+35». Контракт с игроком обороны подписан до 31 мая 2027 года.