Александр Мостовой — об Игоре Ларионове: много людей теперь будет на стороне СКА

Бывший полузащитник «Спартака», сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от работы Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА. По словам экс-футболиста, новый тренер армейского клуба столкнётся с критикой.

«Назначение Ларионова в СКА — это великолепно. И правильно, что такие выдающиеся люди становятся у руля каких-нибудь команд. Так и должно быть! Ларионов — хоккейный человек! Я постоянно говорю и уже устал повторяться: в футболе всё давным-давно придумано, как и в хоккее. Если у Ларионова в СКА получится — здорово. Если не получится, то ничего страшного. У нас у многих ничего не получается, но они же продолжают из команды в команду переходить.

Буду болеть и переживать за Игоря! Он мой хороший друг. Думаю, много людей теперь будет на стороне СКА. Хотя, конечно, будут и те, кто будет вставлять палки в колёса и кричать. Без этого нельзя. Тем более в нашей стране. В нашей стране все пытаются уколоть хоккейных и футбольных людей. Такие люди, которые никогда не играли ни в футбол, ни в хоккей, понимают, что за счёт этого они себе прокладывают дорогу», — цитирует Мостового Legalbet.