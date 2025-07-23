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Дмитрий Сычёв рассказал, за какими клубами КХЛ ему интересно наблюдать

Дмитрий Сычёв рассказал, за какими клубами КХЛ ему интересно наблюдать
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычёв высказался об уходе нападающего Рида Буше из «Авангарда». Американский форвард подписал контракт с «Автомобилистом».

«Жаль, что «Авангард» потерял Рида Буше. Он как мне очень нравился, так и всем омским болельщикам. Все к нему привыкли и очень любили его. Но думаю, что новый сезон для «Авангарда» будет интересным.

Лидеры всё те же в лиге. Плюс будет интересно посмотреть на СКА с Игорем Ларионовым. И на Никитина в ЦСКА, на «Локомотив» в другом виде», – цитирует Сычёва Legalbet.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.

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