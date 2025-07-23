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«Авангард» и защитник Алекс Грант расторгли контракт по соглашению сторон

«Авангард» и защитник Алекс Грант расторгли контракт по соглашению сторон
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Хоккейный клуб «Авангард» и 36-летний защитник Алекс Грант расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Примечательно, что 1 марта 2025 года контракт с Грантом был продлён сроком на один сезон.

В прошлом сезоне Грант сыграл за «Авангард» 16 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-6». В плей-офф на счету опытного игрока обороны 10 матчей и две результативные передачи с показателем полезности «-3».

Всего в Континентальной хоккейной лиге Грант провёл 274 матча, в которых набрал 123 очка — забросил 44 шайбы и отдал 79 результативных передач с показателем полезности «-7».

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