Дадонов — о жизни в Северной Америке: хочу, чтобы мои дети знали русский язык

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов заявил, что семья отправится вместе с ним в Нью-Джерси. Ранее форвард выступал за «Даллас Старз», а его дети в Техасе обучались русскому языку.

– Как твои дети адаптируются к переездам? Семья останется в Техасе или поедут с тобой в Нью-Джерси?

– Поедут со мной, хочется с семьёй быть. Насчёт адаптации – думаю, всё будет нормально. Дети заводят друзей во всех уголках Земли.

– Слышал, что ты отдавал детей в русскую школу.

– Последние пару лет они учились в обычной школе, но один-два раза в неделю у них были занятия с репетитором по русскому. А по субботам они ходили в русскую школу – здесь есть такая субботняя школа.

– Ты готовишь детей к тому, что после карьеры вы вернётесь в Россию?

– Мы ничего не загадывали по этому поводу, но, конечно, я хочу, чтобы мои дети знали русский, хорошо говорили на нём, могли читать и писать и знали историю России, – заявил Дадонов.