Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дадонов — о жизни в Северной Америке: хочу, чтобы мои дети знали русский язык

Дадонов — о жизни в Северной Америке: хочу, чтобы мои дети знали русский язык
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов заявил, что семья отправится вместе с ним в Нью-Джерси. Ранее форвард выступал за «Даллас Старз», а его дети в Техасе обучались русскому языку.

– Как твои дети адаптируются к переездам? Семья останется в Техасе или поедут с тобой в Нью-Джерси?
– Поедут со мной, хочется с семьёй быть. Насчёт адаптации – думаю, всё будет нормально. Дети заводят друзей во всех уголках Земли.

– Слышал, что ты отдавал детей в русскую школу.
– Последние пару лет они учились в обычной школе, но один-два раза в неделю у них были занятия с репетитором по русскому. А по субботам они ходили в русскую школу – здесь есть такая субботняя школа.

– Ты готовишь детей к тому, что после карьеры вы вернётесь в Россию?
– Мы ничего не загадывали по этому поводу, но, конечно, я хочу, чтобы мои дети знали русский, хорошо говорили на нём, могли читать и писать и знали историю России, – заявил Дадонов.

Материалы по теме
«Условия были значительно хуже». Дадонов — о возможности остаться в «Далласе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android