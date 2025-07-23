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Журналист The Hockey News: в «Монреале» наступила эра Ивана Демидова

Журналист The Hockey News: в «Монреале» наступила эра Ивана Демидова
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Журналист The Hockey News Тони Феррари высоко оценил перспективы российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова стать яркой звездой канадского клуба.

«Главный перспективный игрок в НХЛ — это Иван Демидов, российский суперталант, который показал всем, на что он способен, когда перешёл в НХЛ из КХЛ в конце прошлого сезона. Он помог «Канадиенс» обеспечить себе место в плей-офф и привнёс в состав динамичность, которой им так не хватало.

Демидов — созидатель, непохожий ни на одного игрока, игравшего в «Канадиенс» за последние десятилетия. Он не просто успешно обыгрывает защитников, он атакует их и использует их слабые места. Он сочетает скорость и мастерство с атакующей интуицией, присущей только самым выдающимся игрокам. Тренерам соперников следует обратить внимание на этого игрока на предматчевой подготовке, даже если он новичок. Этот креативный форвард должен прочно закрепиться в первых двух звеньях и в первой бригаде большинства к началу тренировочного лагеря.

Наступила эра Ивана Демидова. Как он и говорил на драфте, он вышел на площадку и стал ключевым игроком «Канадиенс». Скорость, мастерство и динамизм Демидова с шайбой сделали его мгновенной угрозой. В предстоящем сезоне ни один из новичков «Монреаля» не будет важнее Демидова. Летом он тренировался и привыкал к команде, а также прошёл тренировочный лагерь, чтобы полностью влиться в систему и понять стиль игры. Его приход изменит «Канадиенс» в обозримом будущем. Он создаёт для команды мгновенную угрозу, будь то в большинстве или в равных составах. Настало время Демидова», — цитирует журналиста The Hockey News.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Также на его счету 73 встречи за СКА (с учётом Кубка Гагарина — 2025), в которых он забил 22 гола и отдал 32 голевые передачи. Он был признан лучшим новичком сезона в КХЛ.

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