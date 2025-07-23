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Александр Овечкин поучаствовал в установлении рекорда в приготовлении стейков в Москве

Александр Овечкин поучаствовал в установлении рекорда в приготовлении стейков в Москве
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в установлении рекорда в приготовлении стейков, сообщает ТАСС. Российский форвард принял участие в приготовлении 895 стейков из индейки. Так называемый «Кубок стейка» состоялся в среду в парке «Останкино».

Подсчёт приготовленных стейков вёлся на спортивном табло, Овечкин завершил мероприятие, нанеся клеймо с числом 895 на последний стейк. Представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение.

Напомним, в апреле Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.

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