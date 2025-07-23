«Ванкувер» интересуется бывшим форвардом «Каролины»

Журналист Рик Даливал сообщил, что «Ванкувер Кэнакс» интересуется неограниченно свободным агентом Джеком Рословиком. Кэпхит Рословика по прошлому контракту составлял $ 2,8 млн.

28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину Харрикейнз» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, девять игр и 4 (1+3) очка в плей-офф.

Всего в Национальной хоккейной лиге Рословик провёл 526 матчей, в которых набрал 260 очков — забросил 102 шайбы и отдал 158 результативных передач. Американский нападающий выступал за «Виннипег Джетс», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролину».