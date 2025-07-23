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Максим Рыбин положительно оценил назначение Романа Ротенберга в «Динамо»

Максим Рыбин положительно оценил назначение Романа Ротенберга в «Динамо»
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Экс-нападающий «СКА», «Спартака», «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», форвард «Авангарда» в чемпионате КХЛ «3х3» Максим Рыбин положительно оценил назначение Романа Ротенберга в «Динамо». После отставки с поста главного тренера СКА Ротенберг вошёл в совет директоров московского клуба, где будет заниматься развитием хоккейной школы бело-голубых.

«Сложно говорить: «Пусть он будет лучше там или лучше здесь». Если Ротенберг согласился и взял на себя задачу развивать молодёжь – это круто! Понятно, что у любого тренера, у абсолютно любого, есть желание работать на самом верху. Понятно, что можно пойти через молодёжь.

А динамовскую школу точно нужно поднимать, это великая школа, у которой очень много проблем», – цитирует Рыбина Vprognoze.

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