Дилан Строум объяснил, почему он хочет, чтобы Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о будущем нападающего Александра Овечкина в столичном клубе. Предстоящий сезон станет для 39-летнего россиянина заключительным по текущему контракту с «Кэпиталз».

«Слушайте, мы ведь не знаем, станет ли это его последним годом. Вы же сами видели, что он сказал ранее – что это абсурд, когда люди говорят о завершении его карьеры. Да, это последний год его контракта, и может случиться всё что угодно. Но я бы ничего не исключал. Очень надеюсь, что он продлит контракт. Играть с ним в одном звене – огромная честь. У него легендарная карьера, и он точно оказал большое влияние на меня.

У каждого свой путь в НХЛ. И я не скрою – бывало, что я сомневался, смогу ли реализовать свой потенциал, добиться того, чего хотел. Теперь, спустя 10 лет после драфта, я провёл лучший сезон в карьере, да ещё и с командой, которая стала второй в общей таблице. Это показывает, что можно продолжать расти и учиться. Надеюсь, мне удастся развиваться и дальше. И я с нетерпением жду, что Ови всё ещё будет частью этого пути», – цитирует Строума пресс-служба клуба.

Напомним, 6 апреля 2025 года в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в истории лиги, одним из ассистентов Овечкина при рекордном голе был Дилан Строум.