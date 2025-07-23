Баскетболист НБА Маркканен провёл ледовую тренировку во вратарской хоккейной форме

Финский баскетболист тяжёлый форвард клуба НБА «Юта Джаз» Лаури Маркканен провёл ледовую тренировку во вратарской хоккейной форме. Спортсмен отражал броски по воротам. Маркканен опубликовал фотографии в аккаунте в соцсети.

Фото: личный архив Маркканена

Хоккей всегда был частью детства Маркканена, уроженца Финляндии: он рос, наблюдая за этим видом спорта, и даже играл с друзьями ради удовольствия. Поклонники смогли оценить баскетболиста на коньках ещё в прошлом году, когда звезда «Джаз» торжественно вбросил шайбу в первой игре «Юты Мамонт» на домашнем стадионе в НХЛ.

Хоккейный клуб в Юте был создан перед прошлым сезоном. Позднее команде было дано название «мамонты».