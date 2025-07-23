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Баскетболист НБА Маркканен провёл ледовую тренировку во вратарской хоккейной форме

Баскетболист НБА Маркканен провёл ледовую тренировку во вратарской хоккейной форме
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Финский баскетболист тяжёлый форвард клуба НБА «Юта Джаз» Лаури Маркканен провёл ледовую тренировку во вратарской хоккейной форме. Спортсмен отражал броски по воротам. Маркканен опубликовал фотографии в аккаунте в соцсети.

Фото: личный архив Маркканена

Хоккей всегда был частью детства Маркканена, уроженца Финляндии: он рос, наблюдая за этим видом спорта, и даже играл с друзьями ради удовольствия. Поклонники смогли оценить баскетболиста на коньках ещё в прошлом году, когда звезда «Джаз» торжественно вбросил шайбу в первой игре «Юты Мамонт» на домашнем стадионе в НХЛ.

Хоккейный клуб в Юте был создан перед прошлым сезоном. Позднее команде было дано название «мамонты».

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