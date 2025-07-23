Джошуа рассказал, почему он в «Торонто» взял номер, под которым играл Фил Кессел

Нападающий Дакота Джошуа рассказал, почему он в «Торонто Мэйпл Лифс» взял 81-й номер, под которым играл Фил Кессел. Хоккеист является поклонником американского форварда и, также как и он, пережил рак яичек.

«Мне нравится его магия. Я знаю его историю и с нетерпением жду возможности играть здесь долго, как и Кессел.

Успешная борьба с раком позволяет взглянуть на жизнь по-другому. Главный вывод заключается в том, что с тобой может случиться всё что угодно, поэтому бери от жизни всё. Но, пережив это, я стал сильнее как человек. Это даёт уверенность, что ты сможешь всё преодолеть», — цитирует Джошуа The Score.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Джошуа провёл 57 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-13». Всего в рамках НХЛ форвард сыграл 241 матч, где Дакота записал на свой счёт 78 (40+38) очков.