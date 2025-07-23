Журналист The Hockey Writers рассказал, чей номер могут вывести из обращения во «Флориде»

Журналист The Hockey Writers Давид Дворк считает, что 16-й номер нападающего Александра Баркова может быть выведен из обращения во «Флориде Пантерз». На данный момент в клубе выведены из обращения только номера 1, 37 и 93. 93-й номер принадлежит Биллу Торри, первому президенту команды, а 37-й — основателю и первому владельцу команды Уэйну Хьюзенге. Номер 1 принадлежит Роберто Луонго, единственному игроку, чей игровой номер был выведен командой из обращения.

«Первый игрок, пожалуй, самый очевидный выбор в составе — это капитан «Флориды» Саша Барков. По всей вероятности, Барков проведёт всю свою карьеру в НХЛ в составе «Пантерз». Задрафтованный «Флоридой» под вторым номером на драфте НХЛ 2013 года, Барков был в стартовом составе на следующий день открытия сезона. В тот вечер в Далласе он забил свой первый гол в НХЛ и с тех пор является одним из основных игроков команды, играющих в первых рядах нападающих.

Барков был назван десятым капитаном в истории «Пантерз» перед сезоном-2018/2019 и стал лучшим двусторонним форвардом лиги, завоевав «Селке Трофи» в 2021, 2024 и 2025 годах. На данный момент Барков лидирует в команде практически по всем значимым статистическим показателям. Он является лидером франшизы «Пантер» по количеству сыгранных матчей, голов, передач, очков, бросков по воротам, голов в большинстве, даже голов в силовых приёмах и победных голов. Барков также является единственным капитаном «Флориды», приведшим команду к победе в Кубке Стэнли, став первым капитаном финского происхождения, поднявшим Кубок над головой.

Трудно представить, что Барков, который одинаково хорош как человек вне льда, так и как игрок на льду, не станет пожизненным игроком «Пантерз», чья майка навсегда останется под сводами дворца», — цитирует журналиста The Hockey Writers.