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Уилсон — об Овечкине в «Вашингтоне»: он может сыграть ещё два, три года

Уилсон — об Овечкине в «Вашингтоне»: он может сыграть ещё два, три года
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Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о будущем Александра Овечкина в «Вашингтоне». Предстоящий сезон станет для 39-летнего россиянина заключительным по текущему контракту с «Кэпиталз».

«Кто знает, что он собирается делать? Я не знаю, будет ли это его последний сезон [в «Вашингтоне»]. Этого парня никогда нельзя сбрасывать со счетов. Он может сыграть ещё два, три года. Он обожает забивать. Он просто любит хоккей. Посмотрим, как всё сложится. Он доберётся до отметки в 900 голов, а потом начнёт штурмовать следующую вершину», – цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

На данный момент Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам. Россиянин забросил 897 шайб.

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