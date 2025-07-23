Уилсон — об Овечкине в «Вашингтоне»: он может сыграть ещё два, три года

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о будущем Александра Овечкина в «Вашингтоне». Предстоящий сезон станет для 39-летнего россиянина заключительным по текущему контракту с «Кэпиталз».

«Кто знает, что он собирается делать? Я не знаю, будет ли это его последний сезон [в «Вашингтоне»]. Этого парня никогда нельзя сбрасывать со счетов. Он может сыграть ещё два, три года. Он обожает забивать. Он просто любит хоккей. Посмотрим, как всё сложится. Он доберётся до отметки в 900 голов, а потом начнёт штурмовать следующую вершину», – цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

На данный момент Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам. Россиянин забросил 897 шайб.